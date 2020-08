RICCIONE – Anche i fenicotteri scelgono la spiaggia di Riccione. Questa mattina, alle prime luci del giorno, in zona porto, ha fatto la sua comparsa a riva un esemplare che si aggirava tranquillo e per nulla impaurito tra i bagnanti. Non e’ la prima apparizione dei grandi uccelli dal piumaggio rosa alla Perla Verde: lo scorso anno, sempre ad agosto, una coppia aveva fatto tappa sulla spiaggia di Riccione nel periodo della migrazione, fenomeno che si e’ riconfermato quest’anno con la presenza di questa mattina.



L’uccello acquatico e’ stato immortalato da molti turisti e cittadini e le sue immagini stanno spopolando di like sui social. Secondo l’ufficio ambiente del Comune di Riccione la “ricomparsa” del fenicottero, tradizionalmente fedele alle saline di Cervia, cosi’ come la presenza quest’anno di un numero crescente di fratini sulla spiaggia del Marano, e’ un ottimo indicatore dell’equilibrio naturale di mare e sabbia a Riccione.