Morte Silvio Berlusconi, cambia la programmazione di Mediaset

ROMA – Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Non ci sarà quindi il consueto appuntamento con le soap del day time Beautiful e Terra Amara.

Gli amanti de L’Isola dei Famosi dovranno aspettare: il reality, giunto alla semifinale, questa sera non andrà in onda. Salta anche la striscia quotidiana.

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie.