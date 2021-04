Le scuole di Piacenza coinvolte nel Giro d’Italia

ROMA – Un tempo quando passava il Giro d’Italia, la più famosa corsa ciclistica del nostro paese, ad uscire da casa non erano solo i grandi ma anche i bambini e i ragazzi. A Piacenza, in occasione della tappa della competizione ciclistica l’11 maggio, si torna a coinvolgere i più giovani attraverso due contest destinati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del capoluogo.

La tappa piacentina dell’edizione 2021 del Giro d’Italia, con partenza da piazza Cavalli e arrivo a Sestola, in provincia di Modena, sarà infatti arricchita da una serie di iniziative collaterali organizzate dal Comune della città. L’ultima, in ordine di tempo, ideata su impulso dell’assessorato allo sport e del tavolo tecnico per lo sport, prevede due concorsi destinati agli studenti delle primarie e secondarie di primo grado. Lo scopo principale è quello di diffondere ulteriormente tra i giovani l’utilizzo della bicicletta come cultura dello spostamento sostenibile, ma anche di avvicinare sempre più le nuove generazioni allo sport.

Il concorso, intitolato ‘Piacenza, la bici e la maglia rosa’, prevede due distinte sezioni a partecipazione completamente gratuita: la prima – denominata ‘Locandina’ – è riservata agli studenti delle scuole primarie che sono invitati a realizzare un disegno, su fogli di grande formato, legato ovviamente al tema del concorso; la seconda – denominata ‘Racconto’ – è invece rivolta alle classi delle scuole secondarie di primo grado, invitate a ideare e a redigere un testo inedito (lunghezza massima dieci mila caratteri) sul Giro d’Italia, sui valori dello sport e sulle caratteristiche degli atleti. La commissione giudicatrice sarà formata dai componenti del tavolo tecnico per lo sport del Comune e le premiazioni si svolgeranno l’11 maggio in piazza Cavalli in concomitanza con la partenza della tappa.