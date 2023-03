ROMA – Oltre 10mila visitatori, alla Fiera di Roma, per la giornata conclusiva di ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, l’evento fieristico sportivo che ha attirato praticanti e appassionati con esposizioni, tornei, dimostrazioni e giochi per tutti.

“Per questa tre giorni il bilancio è positivo– dichiara Rolando Luzi, Ceo di Padel Expo Italy- e oggi la giornata è dedicata ai Vip, Influencer e al grande torneo di padel, con la prima tappa dello Slam. C’è stata tantissima gente e sono tutti contenti. Siamo felici perché abbiamo dato tanta amicizia e solidarietà. Ci saremo anche il prossimo anno, anche perché l’assessore Alessandro Onorato ci ha chiesto di essere inseriti nei ‘Grandi eventi’ della Capitale e quindi ci prepareremo ancora meglio”.

ONORATO: “IMPRESSIONANTE LA QUANTITÀ DI PARTECIPANTI E APPASSIONATI“

“PIX è un grande punto di partenza, Roma è la città che ha più praticanti, circoli e campi di padel. Gli organizzatori della fiera sono stati bravissimi e ogni anno crescerà sempre di più, ma già quest’anno è stata impressionante la quantità di partecipanti, appassionati, espositori e aziende. Per Roma è molto importante investire nei congressi e nelle fiere, e le fiere legate allo sport hanno una valenza particolare“. Lo dichiara l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, presente all’ultima giornata di ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, alla Fiera di Roma.

DE GRENET: “FOLLEMENTE INNAMORATA DI QUESTO SPORT”

“Sono completamente e follemente innamorata del padel. Lo gioco a livello amatoriale, e inizialmente è semplice da giocare, ma quello praticato dai professionisti è completamente diverso. È sicuramente uno sport aggregante, ci si incontra con gli amici e ricorda un pò il racchettone da spiaggia. L’approccio è sicuramente semplice ma poi, saper giocare bene è altra cosa”. Lo dichiara Samantha de Grenet, conduttrice televisiva e showgirl, presente alla Fiera di Roma per l’ultima giornata di ‘PIX-Padel Italy X-Perience’.

PIX, GHIONE: “PADEL È AGGREGAZIONE E SIMPATIA”

“Prima ero tennista e poi mi sono avvicinato al padel, che è aggregazione e simpatia. PIX è una fiera meravigliosa e consiglio a tutti di giocare a padel, perché si creano delle amicizie e la prima volta che giocate già vi divertite. Quindi, ci sono delle componenti importantissime che vi faranno stare bene“. Lo dichiara Jimmy Ghione, presente alla Fiera di Roma per la giornata conclusiva di ‘PIX-Padel Italy X-Perience’.

Per l’inviato storico di ‘Striscia la notizia‘, c’è un lato negativo nel padel, ovvero “che tutti pensano di essere campioni, mentre dovremmo abbassare di più le ali. E poi, c’è anche lo scarico di responsabilità in questo sport, perché se perdi è colpa del tuo compagno, se vinci il merito è tuo”.