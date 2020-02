ROMA – Incontri calcistici, film e talent show animeranno la serata sul piccolo schermo di questa sera. Su Canale 5 torna ‘Chi vuol esser milionario’. Da non perdere su Iris (21.10) il thriller ‘Blood diamond’, film drammatico con il premio Oscar Leonardo Di Caprio.

Rai 2

La risposta è nelle stelle | 21.20

La storia d’amore tra Luke, un campione di rodeo e Sophia, una studentessa in procinto di partire per New York, sembra non avere un futuro, ma il destino assume le sembianze di Ira, un anziano signore.

Rai 3