Valentina Bertazzoni sulla sostenibilità: “La pratichiamo da sempre in azienda”

GUASTALLA (REGGIO EMILIA) – Centoquarant’anni d’impresa raccontano che la sostenibilità è stato un principio presente nel fare azienda prima ancora che fosse alla ribalta della cronaca quotidiana. Soprattutto se questo termine è compreso e praticato in tutte le sue dimensioni: quella ambientale sì, ma anche quella sociale e della governance. Ne è convinta Valentina Bertazzoni, direttore Stile e Comunicazione della Bertazzoni, azienda di famiglia che, da quasi un secolo e mezzo sulle piazze mondiali, è sinonimo di elettrodomestici raffinatissimi nelle linee e avanzati nella tecnologia.

“Le aziende fortemente radicate nel territorio come la nostra- riflette infatti ripercorrendo la storia familiare- in qualche modo hanno sempre avuto cura dei luoghi e delle persone, prima ancora che questo atteggiamento fosse riassunto nel termine sostenibilità”.

Laureata in architettura nel 2006 con una tesi sull’architettura sostenibile – “a quei tempi quasi un’utopia”, ricorda – Valentina Bertazzoni oggi attinge alla consapevolezza aziendale e personale per ribadire e rilanciare la centralità della sostenibilità “sotto tutti i punti di vista”.

Da imprenditrice declina questo principio nella pratica quotidiana: “Il presente e il futuro mirano ad un design sempre più attento all’ambiente; a materiali per i prodotti e per il packaging provenienti da filiere controllate e riciclabili al 100 per cento; a consumi minimi e stabilimenti a impatto zero. In sintesi – sottolinea – l’obiettivo è una progettazione consapevole dalla nascita alla fine vita di ogni bene.

È una progettualità che richiede un impegno costante, poiché “si deve e si può fare di più ogni giorno- prosegue l’imprenditrice- La ricerca costante del miglioramento deve diventare cultura di chi lavora con noi”.

Del resto, aggiunge riferendosi alla vita della realtà Bertazzoni, “140 anni di storia insegnano che l’investimento di lungo periodo ripaga sempre. Per questo, un percorso che migliori costantemente la nostra sostenibilità non ci spaventa, anzi è parte dell’evoluzione continua dell’azienda”.

Bertazzoni è convinta che solo le imprese che “sposeranno questa causa” riusciranno “a fare la differenza, acquisendo maggiore competitività”. Guarda comunque con una certa positività al futuro, poiché “la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità intesa in tutti i suoi aspetti è sempre più diffusa, soprattutto tra le giovani generazioni, che sono i consumatori di domani”.

