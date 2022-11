‘Faith in The Future’: esce oggi il nuovo album di Louis Tomlinson

ROMA – A due anni di distanza da ‘Walls’, album di debutto da solista che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, Louis Tomlinson torna oggi con il secondo disco ‘Faith in the Future’ (BMG). Per celebrare l’uscita dell’album, ieri sera, alcuni store italiani hanno eccezionalmente aperto al pubblico. Il disco è stato anticipato mercoledì dall’uscita del singolo ‘Silver Tongues’, brano scritto con Joe Cross (Lana Del Ray, Courteeners) e Theo Hutchcraft degli Hurts e di cui Tomlinson si dice molto orgoglioso.

Per ‘Faith In The Future‘, l’artista ha collaborato con nomi del calibro di Mike Crossey, Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft. Tutto il lavoro nasce con un obiettivo preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso. Per questo Louis Tomlinson, tornerà in tour nel 2023, con due date anche in Italia: l’8 ottobre 2023 al Pala Alpitour di Torino e il 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna.

Recentemente, l’interprete di ‘Bigger than me’, ha anche tenuto la seconda edizione del suo festival “Away From Home”. Dopo il grande successo della prima edizione nel 2021, quest’anno il festival si è svolto ad agosto in Spagna, alla Marenostrum Fuengirola di Malaga, alla presenza di 18.000 fan.

Ideato e curato dallo stesso Louis, il festival è stato progettato per far luce sui nuovi talenti britannici. Quest’anno l’evento è andato esaurito in sole 24 ore e ha visto una grande line-up che includeva la band indie-rock inglese The Vaccines e la band indie madrilena Hinds, insieme ai Sun Room e alla band alt-punk britannica Stone.

