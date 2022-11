Da Malgioglio a Berti, Cristina D’Avena annuncia i duetti del suo nuovo disco

ROMA – Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, M¥SS KETA, Elettra Lamborghini, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi sono gli artisti che accompagneranno Cristina D’Avena nei nuovi duetti inediti che saranno contenuti in ’40 – ll sogno continua’, il cofanetto per i festeggiamenti dei 40 anni di carriera della regina dei cartoni animati in uscita il 25 novembre.

I duetti si sommeranno ad altre sorprese: numerosi inediti, rarità e chicche che i fan dell’artista reclamano da tempo, oltre alle sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive che l’hanno vista protagonista negli Anni 80 e 90.

LA TRACKLIST

Questa la tracklist dei duetti: ‘Il valzer del moscerino’ con Orietta Berti, ‘Magica Doremì’ con Lorella Cuccarini, ‘Tazmania’ con Albe, ‘Hamtaro piccoli criceti, grandi avventure’ con M¥SS KETA.

E ancora: ‘Mew Mew amiche vincenti’ con Elettra Lamborghini, ‘Pokémon’ con Alfa, ‘Calimero’ con Cristiano Malgioglio, ‘What’s my destiny Dragon Ball’ con Jr Stit, ‘Faccio la brava’ con Dj Matrix & Amedeo Preziosi.

II 9 dicembre verrà pubblicato, in un’edizione limitata e numerata, il vinile color cristallo già in pre-order da oggi.

