VIDEO | Due francesi hanno scalato la guglia del Duomo. FdI attacca: “Dov’è la sicurezza”

MILANO – Due ragazzi francesi si sono arrampicati questa mattina sulla guglia della Madonnina del Duomo di Milano. I due, una volta scesi, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia locale. Al momento si esclude un collegamento tra questo episodio e la vandalizzazione della galleria Vittorio Emanuele II, avvenuta lo scorso lunedì. A dirlo, con un post su Facebook, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli.



“Questa mattina alle 6.10- scrive Granelli- agenti della Polizia locale di Milano hanno visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del Duomo, hanno dato l’allarme, posizionandosi attorno al Duomo. Scesi sono stati, identificati e fermati: sono francesi. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l’imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati. Anche stamattina la Polizia locale era presente ed è intervenuta”.

SCALANO GUGLIA DUOMO, FDI ATTACCA: DOV’È LA SICUREZZA?

Dopo i fatti di questa mattina, Fratelli d’Italia è andato all’attacco del centrosinistra che governa la città di Milano, a soli quattro giorni dalla vandalizzazione del frontone della galleria Vittorio Emanuele II. Episodi che, per gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, sono figli di un “clima di impunità” e della “scarsa attenzione alla sicurezza” della giunta guidata da Giuseppe Sala. Duro l’attacco dell’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, che si chiede “come sia possibile che episodi simili possano accadere nella piazza più controllata d’Italia. Dov’è la sicurezza a Milano?”. La Russa si augura poi che “la città non diventi meta di turisti vandali che pensano di restare impuniti” perché “da noi, alla fine, è possibile ‘farla franca’ con pene poco severe e spesso nemmeno applicate”.

Secondo l’assessore, infatti, “i due giovani francesi che hanno scalato il Duomo se la sono cavata soltanto con una denuncia, mentre in altri Paesi sarebbero stati immediatamente accompagnati alla frontiera“. Per questo La Russa chiede “più agenti di polizia in strada” e “la possibilità di un lungo daspo che impedisca loro di rientrare in Italia”. Parole a cui fanno eco quelle del deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato, che ritiene questi episodi “il risultato della politica attuata dal centrosinistra dal 2011 fino ad oggi”. Secondo De Corato “la bravata di questa mattina ha messo in evidenza come i 3.200 vigili milanesi servano solo a fare multe e non a garantire la sicurezza del capoluogo lombardo. Il Centrosinistra pensa solo a fare cassa, che altro deve accadere per impegnare i ‘ghisa’ in tema di sicurezza?”.