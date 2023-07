“Paura mai”, Ultimo presenta una canzone nuova al terzo live di Roma

ROMA – Ultimo ha scelto di chiudere la sua tre giorni sold out all’Olimpico di Roma facendo ascoltare una canzone nuova, inedita. È successo ieri sera durante l’ultima tappa capitolina. Il cantautore ha presentato “Paura mai” ai fortunati presenti. Tra questi c’era anche Mara Venier. Non è chiaro se e quando il brano arriverà sulle piattaforme.

“È una canzone che viene da questi concerti– ha detto il 27enne prima di cantare- e io mi sento in dovere di ridarvi con questa canzone l’amore che mi avete dato in questi 3 stadio Olimpico che ho fatto in questi giorni”.

E ha spiegato: “Noi e voi, in fondo siamo la stessa cosa. Ci sono persone che vivono con problemi, altre che vivono con tutte le difficoltà che ha questa vita. Allora mi sono messo a scrivere e ho detto: abbiamo paura tutti di tante cose, ho iniziato a elencare le cose di cui io ho paura. Però, poi, nel ritornello uscirà una frase che è ‘Paura mai’, può sembrare un contrasto con quello che è il testo, però, in realtà, è importante trovare nelle paure il coraggio di superarle“.

ULTIMO CANTA PER DUE FUTURI SPOSI

Durante uno dei concerti all’Olimpico, Ultimo ha anche cantato per due futuri sposi. Durante “Piccola Stella” la proposta di matrimonio. Il cantautore, alla vista della scena, si è inginocchiato per cantare ai due ragazzi e ha poi fatto gli auguri alla coppia.