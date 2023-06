Bimba scomparsa a Firenze, la Prefettura: “Chiunque abbia notizie chiami il 112”

FIRENZE – La Prefettura di Firenze lancia un appello per ritrovare la piccola Kataleya Mia Chicllo Alvarez, che risulta scomparsa da ieri. In un comnunicato in cui viene diffusa una foto della bambina nata nel 2018, la Prefettura scrive: “Rivolgiamo un appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la piccola Alvarez Mia Kataleya, di informare senza ritardo, attraverso il Numero Unico Emergenza 112 la locale Arma dei Carabinieri”.

LEGGI ANCHE: Bimba di 5 anni scomparsa da ieri a Firenze: parte l’appello social per ritrovarla

Nella nota, la Prefettura cita la segnalazione ricevuta “ieri sera” e spiega che “sono state attivate le ricerche così come previsto dal Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” che vede il coinvolgimento, nelle attività di ricerca e soccorso, delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco e di altri soggetti istituzionali”. Spiega infine che le attività di ricerca “sono tutt’ora in corso e sono coordinate dall’Arma dei Carabinieri in stretto raccordo con la Prefettura e la Procura della Repubblica”.