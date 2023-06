Vini e birre artigianali, musica e street food: a Roma nuova edizione per il Beer e Wine Park

Dieci giorni di musica, street food e, soprattutto, vini e birre artigianali. Il tutto, immersi nel verde della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene (entrata via Nomentana, altezza via Sannazzaro). Tornano il Beer park e il Wine park festival, due eventi che quest’anno uniscono le loro energie e regalano una kermesse di inizio estate che va avanti fino al 18 giugno.

I primi tre giorni, dal 9 all’11 giugno, sono tutti dedicati agli amanti della birra artigianale. A seguire – novità assoluta di quest’anno – quattro serate dedicate a degustazioni, talks e dj set. È il Park fest, nuova formula che accompagnerà l’arrivo del Wine park, in programma dal 16 al 18 giugno. Per tutta la durata della kermesse lo street food sarà garantito dalla presenza dei migliori produttori del territorio, tra cui Er supplì di Alari, Ape Magna, Brado, Cibus to go, Cocolocotruck, KeBarred by Barred, Oliva Time, Pizza & Mortazza e Azienda agricola San Bartolomeo. Immancabile, poi, l’intrattenimento in diretta live a cura di Radio Sonica, con musica, interviste e curiosità e un’area giochi con biliardini e ping pong.

BEER PARK FESTIVAL

Ventidue i birrifici presenti e due special guest – Sour Corner (produzioni del panorama italiano ed europeo a cura del Diorama di Firenze) | Sparkling Corner (Hard Seltzer e Kombucha a volontà by Laverve) – con oltre 200 birre presenti nel complesso, per tutti gli stili e gusti, servite alla spina direttamente dai produttori e riassunte nella tap list ufficiale dell’evento in modalità digitale. Grandi le aspettative per tutti i birrifici presenti, riferimento assoluto del panorama birraio italiano tra vecchie generazioni e new wave brassicole locali: Birrificio Artigianale 50&50, Bibibir, Birrificio Abruzzese, Birrificio Ciociaro, Birrificio Lepino, Birrificio Sabino, Bonavena Brewing, Canediguerra, Chianti Brew Fighters, Eastside, Hilltop Brewery, Jungle Juice Brewing, Mostoitaliano, Officina del Baccano, Piccolo Birrificio Clandestino, Radiocraft Brewery, Rebel’s Brewery, Ritual Lab, Shire Brewing, Vento Forte, Vertiga e Zero.5.

PARK FEST

Quattro giorni di festa per tenervi compagnia durante il periodo che separa il Beer Park e il Wine Park. Dal tramonto fino a tarda notte, la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene sarà in festa tra birra artigianale, freschetto, vino naturale, street food, drink, musica e relax al riparo dalla calura estiva lasciandosi trasportare da un programma ricco di degustazioni, talks e dj set.

WINE PARK FESTIVAL

Tredici le vinerie presenti e due Special guest – Sour Corner (selezione di sidri e birre sour del panorama italiano ed europeo a cura del Diorama di Firenze) | Sparkling Corner (Hard Seltzer e Kombucha a volontà by Laverve) – con tante produzioni slow presenti e riassunte nella wine list ufficiale dell’evento in modalità digitale. Tante le enoteche presenti, riferimento assoluto del panorama vignaiolo romano: Vineria Beva, Du’ Parole, Enoteca Il Piccolo, Latteria Trastevere, Metà, Enoteca Primo, Rimessa Roscioli, Semidivino, Spaccio Grosso, Ultimo Banco, Vinicola, Vinificio.

