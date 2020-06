La Festa dell’Unità a Bologna si farà: confermata a settembre

BOLOGNA – Tornano le feste dell’Unita’ a Bologna. La conferma arriva dal segretario provinciale del Pd Luigi Tosiani, che attende ormai solo di poter dare l’ufficialita’ al programma per l’estate 2020 alla luce delle nuove nome anti-Covid. Il Pd di Bologna insomma non rinuncia, nell’anno che portera’ alle amministrative del capoluogo la primavera prossima, alla propria kermesse. “Saranno nuove, diverse, saranno feste dell’Unita’ 1.0, fatte di pane e politica”, ha detto oggi Tosiani in una intervista a Ètv.

A breve verra stilato il programma delle feste nell’area metropolitana, ma soprattutto verra’ confermato “nel canonico periodo” l’appuntamento di settembre con la festa provinciale. “A settembre vogliamo tornare a fare la festa al Parco nord”, dice Tosiani: manca ancora il timbro definitivo, ma “l’intenzione e’ quella di farla”. Una festa “in sicurezza”, precisa Tosiani, ma che riproporra’ anche in epoca di distanziamento il binomio politica e cibo. “Ci si ritrovera’ distanziati, rispettando tutte le prescrizioni per stare insieme e fare comunita’ e fare politica. Siamo convinti e determinati per ripartire anche da questo”, afferma ancora il segretario. “Siamo mettendo a punto un calendario aspettando tutte prescrizioni- dice ancora il dem- per rispettare al massimo le nuove regole per il Covid che dovremo tutti rispettare e a cui ci stiamo tutti abituando”.

Intanto, la federazione bolognese ha visto premiare dal segretario nazionale Nicola Zingaretti l’ex segretario provinciale Francesco Critelli (diventa vice responsabile organizzazione con delega al tesseramento) e Davide Di Noi, nominato responsabile del dipartimento Cultura e spettacolo. La presidente del partito Valentina Cuppi avra’ invece la responsabilita’ di coordinare il progetto Women New Deal. Una nuova responsabilita’ anche per Lucia Bongarzone, coordinatrice delle dem emiliano-romagnole chiamata a guidare il dipartimento pari opportunita’ e politiche per le famiglie. “Un incarico che ricopriro’ con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa dedizione che ho messo in questi anni alla guida della conferenza regionale delle donne democratiche dell’Emilia-Romagna”, fa sapere Bongarzone in una nota.