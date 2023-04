Lorenzo Fragola e Mameli nel nuovo brano oltre il tabù dell’infelicità: “Ci vuole coraggio nel chiedere aiuto”

ROMA – Sono una coppia artistica ormai di fatto e il loro fidanzamento musicale, ci assicurano, procede alla grande. Lorenzo Fragola (vincitore di X Factor nel 2014) e Mameli (Amici 18) tornano con un nuovo singolo insieme. È su tutte le piattaforme dal 31 marzo “Happy”, un brano dal sapore dolceamaro sul fingere di essere felici a tutti i costi, anche quando non lo si è.

“È una sorta di critica velata al fatto che essere tristi davanti agli altri sia quasi un problema, metta a disagio gli altri. E in qualche modo siamo sempre costretti a tenere il sorriso”, spiega alla Dire Fragola. “Il significato- specifica Mameli, che insieme al collega ha prodotto il pezzo- si legge tra le righe perché ci piace raccontare le cose con leggerezza”.

I due giovani artisti, entrambi catanesi, capovolgono ogni credenza e lanciano una canzone che dice le cose come stanno, un mood che accompagna anche la loro quotidianità.

Lo scorso giugno, proprio Fragola si è filmato subito dopo aver avuto un attacco di panico, parlando direttamente ai coetanei su TikTok.

Chiedere aiuto non deve essere un tabù e la coppia Fragola-Mameli lo ribadisce ancora: “Ci sono momenti- spiega Fragola- in cui si è più in difficoltà e non ci devono essere limiti alla richiesta di aiuto. Ci vuole coraggio. Stimo molto chi ce l’ha ed è un invogliarsi ad essere coraggiosi”.

L’INTERVISTA VIDEO