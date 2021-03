Covid, 25.673 nuovi casi e 373 decessi. Crescono tasso positività e ricoveri

ROMA – Sono 25.673 i nuovi contagi da covid in Italia, per 372.217 test tra molecolari e antigenici e 373 decessi. Il tasso di positività sale al 6,8% dal 6,2% di 24 ore fa. Ieri i casi erano 22.409 per 361.040 tamponi e 332 morti. Continua anche l’incremento dei posti occupati in terapia intensiva causa covid: oggi sono stati registrati 266 muovi ingressi, con un saldo tra ricoveri e dimissioni di +32. I posti occupati passano da 2.827 a 2.859.

