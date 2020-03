Da Salvini a Renzi, tutti col governo per lo stop all’Italia: “Insieme ce la faremo”

ROMA – “Il Governo ha varato nuove misure per il #CoronaVirus. Bene, rispettiamole tutti. E lavoriamo perché non ci siano ancora modifiche nei prossimi giorni: servono certezze adesso. Ora la priorità é dare liquidità a famiglie e imprese. Tutti insieme ce la faremo. Viva l’Italia”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi.

ZINGARETTI: OGGI ITALIA DEVE COMBATTERE UNITA

“Un altro passo per sconfiggere il coronavirus. Ora l’Italia unita deve combattere. Ognuno nel suo ruolo, funzione e lavoro. Ognuno facendo la sua parte. Rispettando le regole e collaborando ce la faremo”.

SPERANZA: SCELTE DURE IN UN TEMPO MOLTO DIFFICILE

“Scelte dure in un tempo molto difficile. Insieme, con il contributo di tutti, ce la faremo. Forza e coraggio”. Lo scrive su twitter Roberto Speranza, ministro della Salute.

DI MAIO: NOI CE LA FAREMO, L’ITALIA CE LA FARÀ

“Noi ce la faremo. L’Italia ce la farà”. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.Cosi’ Nicola Zingaretti.

DELRIO (PD): MISURE GIUSTE, CI FERMIAMO PER RIPARTIRE

“Giuste le misure prese dal Governo contro coronavirus. Ci fermiamo per ripartire. Adesso dobbiamo bloccare il contagio. Con l’impegno di tutti ce la faremo”. Lo scrive su twitter Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera.

SALVINI: SODDISFATTO, GOVERNO HA FINALMENTE ASCOLTATO

“Da italiano, da leader dell’opposizione, da padre, sono soddisfatto perché (finalmente) il governo ha ascoltato il grido di aiuto di medici, infermieri e operatori sanitari, lavoratori, imprenditori, sindaci e governatori, in prima linea da settimane”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su facebook. “Per l’Italia e gli Italiani noi ci siamo. Sempre”, conclude Salvini.

MELONI: SIAMO UNA GRANDE NAZIONE, DIMOSTRIAMOLO

“Ci siamo il presidente del consiglio Conte ha annunciato le misure che aspettavamo. E’ una giornata nella quale molte delle cose che abbiamo detto nei giorni scorsi sono diventate realtà”. Lo dice Giorgia Meloni in diretta facebook. “Oggi- aggiunge- sono molto contenta, abbiamo dimostrato che i nostri ragionamenti erano perfettamente sensati- aggiunge- e ora il presidente del consiglio annuncia che tutte le attività non necessarie verranno chiuse, come avevamo chiesto”. Adesso, prosegue Meloni, “inizia il momento difficile per noi, adesso è il momento in cui dobbiamo dimostrare quanto valiamo come popolo, come nazione. Adesso è il momento in cui dobbiamo decidere se vogliamo davvero occuparci dei piu’ deboli dei piu’ fragili. Certo il sacrificio che ci si chiede è importante, ma ora è il momento di dimostrare la grande nazione che io so, siamo”.