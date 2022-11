Emma Thompson cerca l’orgasmo in ‘Il piacere è tutto mio’: chi ‘il gigolò’ Daryl McCormack?

ROMA – L’amore non ha età, ma neanche il sesso. Parola di Emma Thompson. L’attrice, britannica due volte premio Oscar, è da oggi nelle sale con la commedia ‘Il piacere è tutto mio‘, nella quale interpreta Nancy Stokes, una vedova in pensione con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso, ma che non ha mai avuto un orgasmo in vita sua.

L’ex insegnante 60enne decide allora di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato e si rivolge a un’agenzia di gigolò. Sceglie quindi di incontrare Leo Grande (Daryl McCormack). Giovane e affascinante, il ragazzo sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell’ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d’età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa.

EMMA THOMPSON E IL NUDO INTEGRALE

“Il film è un’esplorazione del piacere e della vergogna, nonché un ritratto del lavoro di operatore sessuale come di una professione assistenziale”, ha detto Thompson a Vogue.

Nella pellicola ci sono diverse scene in cui Thompson si mostra senza veli, tra cui una di nudo integrale. “La regista, Sophie Hyde, ci ha assistito mentre provavamo le scene di nudo dopo essersi tolta a propria volta i vestiti- ha raccontato l’attrice nell’intervista a Vogue-. Siamo rimasti in piedi, completamente nudi, e abbiamo parlato dei nostri corpi e delle cose che ci piacevano e di quelle che non ci piacevano”.

CHI È DARYL MCCORMACK, PROTAGONISTA CON EMMA THOMPSON DI ‘IL PIACERE È TUTTO MIO

Il sex worker 29enne che aiuta la protagonista di ‘Il piacere è tutto mio’ a trovare il piacere è interpretato da Daryl McCormack, al suo primo ruolo da protagonista. A sceglierlo per la parte è stata la stessa Thompson, dopo il provino.

Irlandese con padre afroamericano del Maryland, l’attore dalla pelle ambrata e dagli occhi verdi ha al suo attivo numerosi ruoli in differenti serie tv. La prima è Fair City, nel 2015, a cui sono seguite La ruota del tempo – Wheel of time (nei panni di Aram) e Bad Sisters. Il ruolo di maggior successo è stato quello di Isaiah Jesus nelle due stagioni di Peaky Blinders.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it