Bambole senza capelli per la lotta al cancro infantile: le Baby Pelones arrivano in Italia

ROMA – Bambole che non hanno i capelli, ma un foulard colorato in testa, proprio come quelli che indossano le donne ammalate di cancro quando si ritrovano calve a causa della chemioterapia. Un omaggio ai bambini affetti da tumori e al tempo stesso un modo per spiegare ai piccoli in cura il fatto che, anche senza capelli, rimangono preziosi e speciali proprio come la loro Baby Pelón. L’idea di queste bambole speciale è della Fondazione Juegaterapia, che in Spagna aiuta i bambini malati di cancro attraverso attività ludiche. Create e messe in commercio nel 2014, ora sono arrivate anche in Italia: si chiamano Baby Pelones.

In Italia arrivano perchè Juegaterapia ha attivato una collaborazione con l’Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int) e in particolare con la Pediatria oncologica. Con oltre 250 nuovi casi all’anno, la Pediatria Oncologica di Int, diretta da Maura Massimino, è il più importante centro italiano e uno dei più importanti in Europa per la cura delle neoplasie solide del bambino e dell’adolescente.