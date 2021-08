Napoli, nella notte due feriti da arma da fuoco in episodi diversi

NAPOLI – Ieri sera, intorno alla mezzanotte, al pronto soccorso dell’Ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli) è arrivato un 36enne di Torre Annunziata con una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. L’uomo – si legge in una nota – avrebbe dichiarato di essere stato vittima di una tentata rapina in via Garibaldi, nel rione Provolera. L’uomo è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.



Nello stesso ospedale, alle 2:15, un 20enne di Boscoreale è stato soccorso per una ferita al gluteo, verosimilmente provocata da un colpo di arma da fuoco. Anche in questo caso si tratterebbe di una tentata rapina subita però a Boscoreale, in viale Villa Regina. Venti i giorni di prognosi diagnosticati. Per entrambi gli eventi, dinamica e veridicità dei fatti ancora da chiarire. Indagano i carabinieri.