Tg Politico Parlamentare, edizione del 10 maggio 2023

PONTE SULLO STRETTO, SALVINI INCONTRA I SINDACATI

Se tutto va bene il Ponte sullo Stretto sarà transitabile nel 2032. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, incontra i sindacati e ribadisce che si tratta di una “opera fondamentale che si attende da 30 anni”. Una infrastruttura che rappresenta il completamento di un quadro di investimenti di “quasi 30 miliardi di euro tra strade e ferrovie tra Sicilia e Calabria nei prossimi anni”. Per la Cisl il Ponte può “costituire un volano straordinario per tutto il Sud”. La Uil con il segretario Pierpaolo Bombardieri ricorda che “c’è un problema di infrastrutture che portano al Ponte” e chiede “garanzie sugli investimenti per le altre opere da terminare”. Gianna Fracassi sottolinea che per la Cgil il Ponte sullo stretto “non è una priorità in questo momento”.

I CANDIDATI AL DAVID AL QUIRINALE

“Il cinema è parte di noi, patrimonio di arte e cultura della storia italiana”. Lo sottolinea il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i candidati ai premi David di Donatello che saranno assegnati ufficialmente stasera in diretta Rai. Il presidente ricorda i protagonisti intramontabili del nostro cinema: da Gina Lollobrigida a Vittorio De Sica, da Luchino Visconti a Federico Fellini. Agli attori presenti ricorda che la cerimonia, giunta alla 68esima edizione, è ancora “una vetrina per i talenti”. Il cinema, conclude il presidente, “è un’industria importante, tratto identitario della nostra civiltà” che “nemmeno il Covid ha fermato”. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato incentivi ulteriori per la distribuzione dei film nelle sale nel periodo estivo.

FONTANA PREMIA LA MADRE CHE DONÒ UN RENE AL FIGLIO

Ha regalato la vita al figlio due volte. La prima mettendolo al mondo, 24 anni fa, poi la scorsa estate donandogli un rene. E’ Agnese Tassetto, la super mamma vicentina premiata oggi alla Camera dei Deputati, dal presidente Lorenzo Fontana a pochi giorni dalla Festa della Mamma. La 59enne ha salvato la scorsa estate la vita al figlio grazie a un trapianto di rene. Matteo, 24 anni, ha ripreso oggi pienamente la sua vita e le condizioni di salute sono ottime. Un gesto “fatto con amore – ha spiegato commossa Agnese – quando ho saputo che ero compatibile non ci ho pensato un solo minuto”. Il presidente Fontana ha accolto la famiglia vicentina perché protagonista di una storia “di speranza, sofferenza e amore”.

L’APPELLO DEL PAPA PER LA PACE IN UCRAINA

“Nelle preghiere mariane di maggio ricordatevi soprattutto delle donne e dei bambini afflitti dalla guerra in Ucraina”. Questa mattina nel corso dell’Udienza generale il Santo Padre torna a pregare per la pace, a oltre un anno dall’inizio del conflitto. Sulla missione di pace del Vaticano in favore della cessazione del conflitto intanto “ci sono novità ma naturalmente a livello riservato”, come riferisce il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, che sottolinea come “l’azione di mediazione vada avanti”.