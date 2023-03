ROMA – “L’aereo pesa troppo”, e allora si cercano volontari disposti a scendere, in cambio 250 euro ciascuno. Sembra uno scherzo e invece è accaduto sul serio ieri pomeriggio su un volo Ita Airways in partenza da London City e diretto a Milano Linate. A bordo tanti giornalisti che si trovavano in Inghilterra per seguire il match di Champions League Tottenham-Milan. Una di loro in particolare, Alessia Tarquinio, corrispondente di Dazn, si è dovuta improvvisare hostess traducendo dall’inglese gli annunci del personale di bordo, perché nessuno dell’equipaggio parlava italiano.

“Si cercano 4 uomini e una donna”, ha spiegato la giornalista ai colleghi, parlando di un rimborso ancora da definire, e quantificato successivamente in 250 euro per i volontari (diventati 6) che si sono fatti avanti. A riprendere la scena il giornalista Alessandro Alciato che ha poi condiviso il video sui suoi profili social.

Volo ITA London City-Linate. Il volo non parte perché ‘pesa troppo’. Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano. Traduce per tutti @LaTarqui_ pic.twitter.com/kXLsWZ6SHs — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 10, 2023