Incendio in casa a Napoli, muore 23enne ucraina: salva la bimba di 5 anni

NAPOLI – Poche ore fa in un’abitazione di Napoli, in vico I Sant’Antonio Abate al civico 21, nel quartiere San Lorenzo, si è sviluppato un incendio per cause verosimilmente accidentali. All’interno Anastasiia Bondarenko 23enne ucraina, in Italia da circa due mesi. Con lei anche la figlia di 5 anni. La donna è morta carbonizzata, la bambina si è salvata e sta bene. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Stella per accertare la dinamica. Fiamme spente dai vigili del fuoco.