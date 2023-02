VIDEO | Mr. Rain sorpresa di Sanremo 2023, il cantante esplode di gioia per la classifica

ROMA – Ieri sera Mr. Rain è stato la vera sorpresa del Festival di Sanremo. Il cantautore è arrivato terzo nella classifica stilata dalla giuria demoscopica e dal televoto e composta unendo tutti i voti. Il più votato per la prima è stato Marco Mengoni, il pubblico ha, invece, incoronato Ultimo. Mr. Rain, intanto, festeggia e il suo stupore lo testimonia in un video in presa diretta pubblicato oggi sui social. Se domani le cose dovessero rimanere uguali, l’artista avrebbe qualche serio problema a esibirsi nuovamente dopo la mezzanotte, insieme ai 4 colleghi che comporranno la top 5. Il motivo? I 7 bambini che lo accompagnano nell’esecuzione di ‘Supereroi’. Per legge i minori non possono apparire in televisione dopo quell’orario, pena una denuncia per sfruttamento minorile. La Rai, perciò, sta già lavorando per risolvere il ‘problema’. “È esclusa l’idea dell’rvm”, dice Amadeus alla vigilia della finale. “Ne stiamo parlando- continua- lui, però, non può essere penalizzato. Troveremo il modo di fargli fare un’esibizione esattamente nel modo in cui l’ha fatta nelle altre sere, ovvero con tutti i bambini“. E Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, a riguardo aggiunge: “Stiamo cercando di capire se sia possibile una deroga, con le procedure del ministero del Lavoro”.

