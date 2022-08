Madonna in Italia per il suo compleanno: a Noto il party esclusivo

(Foto dal profilo Facebook di Madonna)

ROMA – Un compleanno esclusivo in una location da sogno. Madonna festeggerà i suoi 64 anni a Noto il 16 agosto. Da vera amante dell’Italia, la popstar avrebbe scelto Palazzo Castelluccio, uno dei palazzi nobiliari più importanti della cittadina siciliana. Secondo quanto riportano voci di corridoio, nei giorni scorsi si sarebbero tenute le prove generali del party su cui vige lo stretto riserbo.

Non è la prima volta che Miss Ciccone approda in Italia per passare giorni di relax. L’anno scorso è passata dalla Puglia facendo anche un giro su un treno d’epoca. Ora a Noto cresce l’attesa per un avvistamento tra le bellezze della città, scelta, tra l’altro, anche da Chiara Ferragni e Fedez per il loro matrimonio che si è celebrato l’1 settembre 2018.

