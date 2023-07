Sanremo 2024, Amadeus annuncia le novità: cantanti co-conduttori e la giuria radio

ROMA – Dal 6 al 10 febbraio 2024 torna il festival di Sanremo. In attesa di conoscere i dettagli del regolamento della nuova edizione, che sarà reso noto domani, Amadeus, per la quinta volta nelle vesti di Direttore artistico e conduttore, ha annunciato alcune novità in un video mandato in onda oggi durante l’edizione delle 13.30 del TG1.

Durante la prima serata del festival verranno presentate tutte le canzoni in gara, tutti i 26 artisti si esibiranno sul palco del teatro Ariston.

Mercoledì e giovedì invece i brani verranno divisi ed ecco qui la prima novità: i cantanti che non si esibiranno durante la seconda serata saranno i co-conduttori del festival e viceversa per la terza serata del festival.

Venerdi sarà la serata delle cover, i cantanti potranno portare qualsiasi brano italiano o internazionale. Il sabato ci sarà poi la finale.

La novità riguarda le votazioni: oltre al televoto e alla sala stampa da quest’anno, al posto della giuria demoscopica, ci sarà una giura composta da radio nazionali e locali.

