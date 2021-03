Ambiente, nasce il gruppo ‘Facciamo Eco’. Muroni: “Transizione ecologica non sia slogan”

ROMA – Una componente “ecologista, essenziale in un momento come questo in cui si parla di transizione ecologica”. Così Rossella Muroni, deputata uscita da Leu, presenta ‘Facciamo Eco – componente Verdi’, la componente nata con la partecipazione di Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti. “Abbiamo votato tutti sì al governo Draghi- ricorda Muroni- ma serve ora uno scatto di responsabilità sui temi della transizione ecologica, e non solo, affinchè questo non rimanga solo uno slogan”.

La componente ecologista “incalzerà il governo su questi temi”, promette l’ex deputata Leu. Transizione ecologica investe ogni settore, “non possiamo accettare che rimanga solo come una richiesta dall’Europa”. L’obiettivo del gruppo è insito nel nome, “portiamo la voce nelle aule parlamentari in un momento di crisi pandemica, economica e sociale”, spiega Muroni.

Quanto al posizionamento europeo, ‘Facciamo Eco – componente Verdi’ sposerà “la famiglia dei Verdi europei, ci sembra la più adeguata e utile per portare avanti il nostro lavoro”. Il gruppo ecologista, conclude la deputata, “si batterà per le nuove generazioni perchè a loro stiamo sottraendo risorse in campo naturale ed economico. Questo è un Paese con tantissime possibilità e mille problemi, siamo studi di vederlo piegato su se stesso e senza la capacità di vedere i talenti che ha da offrire”.

FIORAMONTI: FACCIAMO ECO INCALZERÀ GOVERNO DRAGHI

“Apprezzammo il discorso di Draghi quando si insediò e abbiamo apprezzato alcune scelte come quella di chiamare il ministero dei Trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Magari è solo un nome, però è già qualcosa. Questo non vuol dire che non lo incalzeremo, lo faremo senza esitazioni”. Lorenzo Fioramonti, deputato e componente di ‘Facciamo eco’, il gruppo ecologista presentato oggi alla Camera. “Siamo stanchi della retorica sui temi dell’ambiente- conclude- ogni giorno qualcuno si sveglia ecologista”.