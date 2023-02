Giulia Rossolillo

Nel 1987 ha conseguito la maturità classica presso il liceo Ugo Foscolo di Pavia. Il 25 marzo 1993 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia riportando una votazione di 110/110 con lode. Nell’anno accademico 1994-1995 è stata ammessa al IX ciclo del dottorato di ricerca in diritto internazionale, con sede amministrativa presso l’Università di Roma “La Sapienza” e nel maggio 1998 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca. Nel febbraio 1999 è inquadrata nel ruolo dei ricercatori universitari della Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia per il settore disciplinare N14X (diritto internazionale), ruolo nel quale viene confermata nel febbraio 2002. Nel gennaio 2005 è nominata professore associato per il settore disciplinare IUS/13 (diritto internazionale) presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, ruolo nel quale è stata confermata nel gennaio 2008. Nel dicembre 2011, conseguita l’idoneità nel concorso a professore di prima fascia bandito dall’Università di Sassari, è stata nominata professore straordinario per il settore disciplinare IUS/13 (diritto internazionale) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. Dal 2015 è Professore ordinario per il settore disciplinare IUS/13 (diritto internazionale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. Dal 2021 afferisce al settore scientifico disciplinare IUS/14 (diritto dell’Unione europea) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.