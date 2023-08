Calcio, verso l’addio di Mbappé: il Psg rimuove la gigantografia dallo stadio

ROMA – Le immagini stanno facendo il giro del web: due uomini, presumibilmente due dipendenti del Paris Saint-Germain, a bordo di una autoscala, rimuovono una gigantografia di Kylian Mbappé da una facciata dello stadio Parco dei Principi. A pubblicare le foto, poi riprese dai siti francesi, è stato il profilo social del programma televisivo spagnolo El Golazo De Gol.



Non solo. Secondo i siti specializzati francesi, come footmercato.net, il PSG avrebbe anche tolto dalla vendita le maglie con il nome di Mbappé dagli store, che così non saranno più in vendita. Il calciatore, ad un anno dalla scadenza del contratto, non ha voluto prolungare con il club parigino ed attualmente si allena a parte con i giocatori considerati indesiderati.