Roma, lavori in corso per il Giubileo. Da giovedì chiusure a Piazza Pia

ROMA – Piazza Pia, ponte di Ferro, piazza dei Cinquecento-piazza della Repubblica e piazza San Giovanni. I lavori giubilari sulle 4 opere “iconiche” che cambieranno il volto di Roma comporteranno, durante i cantieri, inevitabili ripercussioni alla viabilità che Mario De Sclavis, vice comandante generale della Polizia Locale di Roma Capitale e responsabile della Viabilità per le attività giubilari, ha illustrato in audizione nella commissione capitolina speciale sul Giubileo.



“Sui lavori per piazza Pia sono in corso le attività propedeutiche alla cantierizzazione dell’area. Il 10 partiremo con un primo blocco di modifica del traffico che riguarderà la dorsale tra viale Giulio Cesare e via Cola di Rienzo, per poi passare, il giorno successivo, al blocco che va da via Cola di Rienzo a via Crescenzio- ha spiegato- Questo darà modo ai residenti e a chi frequenta la zona di adeguarsi alla nuova viabilità”.



Quindi “dal 21 agosto sarà attuata la chiusura totale della zona cantierizzata, col terzo blocco di modifiche alla viabilità che comporterà il doppio senso su ponte Vittorio, mentre via Traspontina diventerà a senso unico in uscita da Prati. Stiamo procedendo per gradi, per fare sì che l’opera sia il meno impattante possibile, dare modo all’impresa di adeguare la strada facendo tutte le attività, compresa l’installazione di nuovi semafori, e ai residenti di abituarsi a nuovi sensi”.



Inoltre “nelle notti tra giovedi e sabato sarà chiuso ponte Vittorio per realizzare i semafori, in quanto ponte Vittorio dal 21 sarà a doppio senso di circolazione all’inglese”.



Altra opera che ancora deve partire è la riqualificazione di piazza San Giovanni: “Avrà un basso impatto sulla mobilità dei cittadini- ha garantito De Sclavis- perché i cantieri saranno sull’area pedonalizzata”.



Sono già partiti, invece, i cantieri di Ponte dell’Industria e della riqualificazione di piazza dei Cinquecento-piazza della Repubblica, con le conseguenti modifiche della viabilità. Sul primo “al momento non abbiamo avuto difficoltà per la gestione della viabilità- ha continuato De Sclavis- Il periodo ci aiuta, perché è di ferie e le scuole sono chiuse, ma ci è servito per dare modo ai cittadini di prendere cognizione dei percorsi alternativi. Abbiamo ricevuto un feedback positivo perché la gente si è adeguata ai nuovi percorsi e il traffico non è mai stato caotico“.



Quanto a piazza dei Cinquecento-piazza della Repubblica sono in corso “cantieri mobili che al momento non impattano sulla viabilità. A settembre-ottobre si arriverà a piazza dei Cinquecento, dove saranno fatte chiusure e deviazioni di traffico. Daremo informazioni tra la terza decade di agosto e i primi di settembre”.



Tra l’autunno e l’inverno dovrebbero partire i lavori per il collegamento tra l’A1 e il Gra a Tor Vergata: “Al momento è ancora in corso la conferenza dei servizi, il soggetto attuatore e il Csimu e probabilmente dopo (per l’effettuazione dei lavori, ndr) verrà stipulata una convenzione con Anas. Saranno realizzate nuove rampe di collegamento con A1 e A24, complanari e il collegamento col Gra. I lavori impatteranno poco sul traffico cittadino, perché siamo all’esterno del Gra, in una zona isolata della città”.



Infine, il rifacimento delle strade: “I lavori vengono effettuati di notte e con la chiusura di una corsia per volta- ha concluso De Sclavis- Per quanto riguarda la sistemazione delle strade storiche, anche qui sarà data ampia comunicazione e con congruo anticipo per limitare i disagi”.