Roma, rogo a Tor di Quinto: in fiamme un autodemolitore

ROMA – Un grosso incendio divampato in tarda mattinata nella zona nord di Roma sta provocando disagi al traffico veicolare e ferroviario, con un’enorme nuvola nera di fumo e residui di combustione visibile dal Centro fino alla periferie settentrionale della Capitale. Dalle 12 e 20 circa la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato in via della Foce dell’Aniene trenta diverse squadre di terra per domare il rogo, inizialmente partito come sterpaglia e e poi propagatosi all’interno di un autodemolitore in via del Foro Italico. I soccorritori stanno cercando di tagliare l’incendio affinché le fiamme non coinvolgano un campo nomadi abusivo ubicato a poche centinaia di metri dall’area coinvolta, e sono stati già effettuati diversi lanci con elicottero ‘Drago 57’.