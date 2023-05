De Luca contro Fitto sui fondi Ue: “Il Governo sta rapinando il Sud, dacci i soldi”

NAPOLI – “Fitto, dacci i soldi e non ti preoccupare. Non darti pensiero, ce la vediamo noi”. È il messaggio che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rivolge a distanza al ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, entrambi ospiti della giornata di apertura della settima edizione del festival dello Sviluppo Sostenibile che si tiene a Napoli. Per De Luca, Fitto, intervenuto prima di lui collegato da remoto, “dice cose fumose. Ma che vuoi coordinare, Fitto? Dacci i soldi, dacci i 5,6 miliardi che spettano alla Campania. Fitto fa poesie e quando ci siamo incontrati gli ho già detto: ma quando diavoli ci mandi i soldi? Loro – attacca De Luca – vogliono spalmare i fondi per la coesione, non rispettare la territorialità. A Fitto diciamo, ancora, che noi abbiamo vinto il campionato, siamo tutti con il cuore nello zucchero. Lo aspettiamo: vieni qui con la borsettina con dentro tutti i soldi e ti accogliamo a braccia aperte”.

DE LUCA: PNRR UN FALLIMENTO, NON CONDIVIDO PAROLE DI FITTO

“Il Pnrr è stato un grandissimo fallimento“, ha aggiunto il presidente della Regione Campania. “Io – ha attaccato il governatore campano – non condivido nulla di quello che ha detto il ministro Fitto, tranne che ci sono interventi che non si riuscirà a realizzare entro il 2026. È un dato oggettivo, che condivido. Per il resto non condivido nulla di quello che sta facendo il ministro e neanche di quello che sta facendo il governo”.

PNRR, DE LUCA: CENTRALIZZAZIONE PRE-BORBONICA, FITTO SA DEL TITOLO V?

“Siamo a livelli di centralizzazione pre-borbonica. Fitto è informato che c’è stata una riforma del Titolo V della Costituzione?“, ha attaccato ancora De Luca. “Come uso le risorse dell’Fsc – ha osservato De Luca – lo decido io in Campania, non lo decide Fitto. Abbiamo deciso per un coordinamento tra i fondi di coesione e il Pnrr. Bene, e il luogo dove si fa coesione quale è, se non le Regioni?”.