Raggi contro la manifestazione di ‘Area’: “I fascisti a Roma non sfilano”

ROMA – “I fascisti a Roma non sfilano. E’ inaccettabile la manifestazione di Area prevista per oggi pomeriggio a Roma a piazza Bocca della Verità. Roma è orgogliosamente antifascista e questo da sindaca della Capitale degli italiani e da cittadina non posso accettarlo”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La manifestazione è quella del ‘Movimento Area Coordinamento dei movimenti identitari/sovranisti’. Con la scusa di ‘sensibilizzare sulle problematiche del lavoro e disoccupazione’ stanno scendendo in piazza contro l’antifascismo e i valori della democrazia su cui si basa la nostra città e il nostro Paese- spiega la prima cittadina- Basta leggere su internet alcuni passaggi che hanno pubblicato sulla rivista online litaliamensile.it. Questa gente parla di lottare contro il sistema antifascista ‘vero virus mortale che avvelena e divide l’Italia e gli italiani’. Parole inaccettabili. Per questo condanno fermamente questo tipo di manifestazione. Roma-conclude Raggi- è e resterà sempre antifascista e continueremo a lottare per questo”.