Tg Lazio, edizione dell’8 aprile 2020

CORONAVIRUS: NEL LAZIO 117 NUOVI CASI, 6 DECESSI E 28 GUARITI

Nel Lazio sono i 117 nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 6 i decessi, 28 i pazienti guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 13.936. I numeri sono emersi durante la videoconferenza odierna della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.Intanto lo Spallanzani, nel bollettino medico diffuso oggi, ha confermato “l’inversione del rapporto pazienti ricoverati positivi e quelli dimessi, ancora oggi piu’ numerosi”.

UNIVERSITÀ, GAUDIO: DIDATTICA A DISTANZA A SAPIENZA UN SUCCESSO

Bilancio più che positivo dopo un mese di didattica a distanza alla Sapienza di Roma. Lo ha confermato il rettore Eugenio Gaudio che ha parlato di oltre 100mila studenti connessi, il 95% di corsi attivati e numerose tesi di laurea discusse. Gaudio ha lodato lo strumento definendolo “un mezzo integrativo formidabile” a patto che non “vada a sostituire le lezioni in presenza, le uniche in gradi di trasmettere, oltre che il sapere, anche le emozioni”.

DE BONIS: TURISMO RIPRENDERÀ A OTTOBRE, MA SOLO D’ELITE

La ripresa del turismo a Roma e in Italia? Non prima di ottobre, ma solo per quello selezionato ed elitario. E’ quanto sostiene Fulvio De Bonis, Ceo della Imago Artis Travel di Roma, secondo il quale per il turismo di massa occorrerà attendere ancora: “Ogni grave crisi nasconde il seme della rinascita- ha spiegato- Gli italiani sono consapevoli di vivere in un Paese meravigliosamente unico, e questo da’ al nostro Paese una spinta maggiore per ripartire”.

ROMA, 95ENNE SENZA BOMBOLA OSSIGENO AIUTATA DA POLIZIA

Storia a lieto fine questa mattina in zona Casilina a Roma. Una donna anziana di 95 anni ha chiamato la Questura di Roma perchè le mancava la bombola di ossigeno e la sua farmacia non effettuava consegne a domicilio. La sua richiesta è stata accolta dagli agenti che imediatamente si sono recati presso la farmacia per ritirare la bombola e consegnarla alla nonnina la quale ha ringraziato i poliziotti con un caloroso sorriso.