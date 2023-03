Oroscopo dell’8 Marzo

08/03/23- 14/02/2026: SATURNO ENTRA IN PESCI: E NAUFRAGAR M’E’ DOLCE IN QUESTO MARE!

Saturno, Maestro del Karma, si appresta a fare il suo ingresso nel Segno dei Pesci per restarvi fino al 14 febbraio 2026.

Saturno è un Maestro benevolo ma severo che, attraverso autorevolezza e disciplina, si prefigge che l’alunno apprenda appieno la lezione. Lo scopo è far progredire lo studente dando lustro al suo miglior potenziale.

I transiti di Saturno quando toccano punti della carta natale sono funzionali ad apprendere le arti di: disciplina, autonomia, rispetto di sé.

L’Archetipo dei Pesci evoca: fantasia, compassione, gentilezza, altruismo, spiritualità, intuizione, comprensione profonda; così come idealizzazione, fuga dalla realtà, riservatezza, vaghezza, fuggevolezza, volubilità, incostanza, illusione, mondi onirici.

Nel Segno dei Pesci Saturno ci insegnerà a: controllare ed esprimere correttamente l’intuizione, praticare l’umiltà; utilizzare creatività, sensibilità, percezione, immaginazione in modo creativo, costruttivo, duraturo.

Saturno in Pesci ha la funzione di impiegare le migliori risorse dell’ultimo dei 12 Eroi dello Zodiaco dandogli struttura concreta.

Sarà l’incoraggiamento ad utilizzare al meglio tutto il potenziale umano di cui siamo dotati.

Saturno in Pesci toglie il prosciutto dagli occhi, pone l’attenzione sul Vero Sé a scapito (per fortuna!) dell’Ego.

Ci chiederà di rimboccarci le maniche e dare struttura ai nostri sogni. Quando Saturno cambia posizione (è stato quasi 3 anni in Acquario) è come in un videogame: siamo pronti a passare di livello e ad avanzare verso il quadro successivo.

Saturno in Pesci nei prossimi 3 anni ci ricorderà che la spiritualità non è una tendenza, una moda, una fuga dalla realtà, un’astrazione, ma essa rappresenta un formidabile dono/strumento da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Saturno in Pesci sarà da stimolo ad affrancarci da dipendenze; sarà di aiuto nel farci smettere di lottare contro i mulini a vento, a rilasciare dinamiche tossiche, a vedere il sottile confine tra l’aiutare gli altri e il proteggersi (mi vengono in mente gli Archetipi dei Tarocchi “L’Appeso” e “Il Mondo”).

Saturno in Pesci richiamerà al nostro cuore ciò che è veramente essenziale rendendolo…visibile agli occhi!

Avvertiremo una grande spinta a seguire l’intuito, la voce del cuore che saranno potenziati dal transito.

Saturno in Pesci sarà… più cuore e meno testa!

In linea assolutamente generale, in quanto l’unica previsione veramente attendibile è quella basata sullo studio della carta natale, Gemelli, Vergine, Pesci, Sagittario riceveranno i maggiori stimoli a ristrutturare la propria esistenza; godranno di tutti i benefici del transito Cancro e Scorpione e in misura minore Toro e Capricorno.In perfetto “stile Pesci” non posso che concludere il pezzo celebrando il nuovo ingresso di Saturno all’insegna di… “E naufragar m’è dolce in questo mare…”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Attenzione chi lavora potrebbe concludere poco, è bene pensare a quello che è utile portare avanti nei prossimi giorni. Viaggi ed incontri in altre città.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Imposta iniziative e prendi contatti, ma sempre con cautela. Solo le coppie già ossidate da tempo sono in crisi.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno La giornata offre una situazione tranquilla. Incontri favoriti anche in amore.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Un viaggio inaspettato, un contatto da fuori. Più facile vivere emozioni nuove, amicizie che contano, incontri intriganti.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Oggi devi stare un po’ attento ai contatti, qualche problema in famiglia da risolvere. Nell’ambito del lavoro hai qualche difficoltà ad inserirti.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Potresti anche abbandonare un percorso che non t’interessa più. Rimetterai in discussione molto di te, specie l’amore!

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Non mancheranno gli alti e bassi. La forma fisica è stata un po’ penalizzata, ecco perché devi fare tutto con calma, rapporti d’amore in recupero.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Se vuoi muoverti o avere contatti con altre città, questa è la giornata più adatta. Gli incontri che avvengono sono magici, questa volta non cerchi passioni part-time ma solo relazioni serie.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Il tuo umore oggi è piuttosto variabile, forse è colpa della stanchezza accumulata stanotte? Se vedi che qualcuno è contro di te oppure ci sono persone che vogliono discutere, cerca di evitare.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Non devi fermarti, se pensi di valere questo è il momento giusto per presentare un progetto. Potrai fare la conoscenza di qualcuno che in seguito potrebbe diventare un punto di riferimento. Non sottovalutare la nascita di nuovi amori.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio La cosa bella è che reagisci meglio alle provocazioni della vita, e che alcune tensioni che sembravano insuperabili nel passato, ora sono facilmente gestibili.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Questa è una giornata ideale per chiarire, parlare e confrontarsi, sia nel settore professionale che in quello degli affetti. E’ possibile che arrivi un messaggio che stavi aspettando!