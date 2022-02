Milano, dopo il forte vento ancora lavori in stazione

MILANO – Sono ancora in corso i lavori di ripristino sul tetto della stazione Centrale di Milano, scoperchiato dalle forti raffiche di vento che ieri si sono abbattute sulla città. Rimangono anche i percorsi obbligati predisposti dagli addetti, che evitano il passaggio dei cittadini nei punti ritenuti a rischio di caduta. A sbarrare la strada ci sta pensando, al momento, il personale di vigilanza operativo in stazione, che fa passare i passeggeri solo se hanno la necessità di accedere a una determinata area per usufruire di servizi o fare compere. Sempre a Milano, nessun danno alla Galleria Vittorio Emanuele II, il ‘salotto’ della città, quantomeno secondo quanto risulta all’area tecnica del demanio del Comune. Intervento dei vigili del fuoco nella zona del secondo Arengario in via Marconi, la sede del Museo del Novecento che si affaccia su piazza Duomo. Ad ogni modo, la situazione sembra sotto controllo, sono soltanto state posizionate delle transenne precauzionali attorno ai tavolini del bar.

Intanto, secondo una ricerca di Coldiretti, sono state oltre 7.000 nel 2021 le emergenze per alberi pericolosi in Lombardia che hanno richiesto l’intervento dei pompieri. La regione si trova al primo posto per numero di interventi su alberature pericolanti in un anno.

A livello provinciale i territori in cui si registrano più operazioni di questo tipo sono Milano (1.817), Varese (1.299) e Monza Brianza (742). Seguono Brescia (678), Como (600), Bergamo (467), Pavia (402), Cremona (321), Lecco (223), Mantova (217), Lodi (213), Sondrio (193).