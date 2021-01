Covid, Italia prima in Ue per somministrazioni giornaliere di vaccino

ROMA – L’Italia e’ prima in Unione Europea per somministrazioni giornaliere di dosi di vaccino contro il coronavirus. A dirlo i dati elaborati dal sito di statistiche ‘Our World in Data’, che attinge alle informazioni fornite dai singoli governi. I numeri aggiornati al 7 gennaio mostrano come il nostro Paese svetti nell’Unione europea per la crescita delle inoculazioni giornaliere con 53.847 dosi, segue la Spagna con 41.496. I dati della Germania sono fermi a ieri (39.510) mentre la Francia e’ a 20.000. Quindi Danimarca con 6.888, Croazia ed Estonia sotto le duemila dosi