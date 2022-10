Justin Bieber rimanda il tour per problemi di salute, cancellate le date di Bologna

ROMA – Brutte notizie per Justin Biber. Dopo aver preso una pausa dal palcoscenico, il cantante è stato costretto a rinviare completamente il Justice world tour. Una triste notizia per i fan italiani che lo attendevano a Bologna il 26 e 27 gennaio.

Il Justice world tour, bloccato nel 2020 dalla pandemia da Covid-19, era finalmente partito da San Diego lo scorso febbraio, per proseguire in 10 paesi attraverso 3 continenti. Poi a settembre la triste notizia: per motivi di salute Bieber ha dovuto dire momentaneamente stop ai concerti, con la conseguente cancellazione di 12 date previste fino al 18 ottobre. Il cantante è affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt, una malattia neurologica conseguenza di un’infezione da Herpes Zoster. Biber, in un post sui social, aveva dichiarato già a settembre di sentire il volto paralizzato e non riuscire ad aprire bene un occhio.

Ora anche le restanti tappe sono state rinviate a data da destinarsi. Ancora nessuna notizia sulle modalità di rimborso dei biglietti acquistati.

