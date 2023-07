VIDEO | A Bruxelles il quarto forum dell’European Economic Policy

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Si è svolta ieri al Parlamento europeo di Bruxelles la quarta edizione dell’European Economic Policy Forum, organizzato dal Gruppo di Iniziativa italiana, con la collaborazione di Deloitte e Confindustria e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Belgio. Tra i temi sul tavolo, le prospettive economiche e industriali nell’Unione. Durante l’evento è stato presentato la Deloitte Cfo Survey 2023, un report che mette in luce il sentiment economico e le opinioni di circa 1.400 chief financial officer di importanti imprese europee. Diversi ospiti illustri, fra cui gli eurodeputati Massimiliano Salini (Fi) e Patrizia Toia (Pd). Presenti anche esponenti dei vertici di Deloitte, fra cui Gianmario Crescentino, presidente, e Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia.



“Il dialogo con le istituzioni non è sempre facile, anche perché la Commissione europea e le istituzioni europee in questi ultimi anni hanno affrontato temi di grandissima rilevanza che segnano dei cambiamenti epocali sotto tanti profili che denotano anche un’ambizione forte delle istituzioni europee di guidare la trasformazione non solo all’interno dell’Europa, ma anche a livello globale. Un’altra tematica importante che stiamo affrontando al momento è la questione della carenza di laureati in discipline Stem. Queste discipline ad oggi sono fondamentali”, ha detto il presidente di Deloitte Gianmario Crescentino a margine dell’evento.

“Quella di oggi è stata una discussione particolarmente interessante e questo tipo di eventi è il nostro fiore all’occhiello, in quanto ci poniamo l’obiettivo di mettere in congiunzione quelli che sono gli stakeholder principali, i protagonisti della business community e dall’altra il mondo dei policy maker delle istituzioni, perché ovviamente abbiano un momento di confronto che è assolutamente importante e cruciale in periodi così complessi e incerti come quello attuale”, ha aggiunto Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia.

Tra gli altri ospiti presenti, il direttore generale della Dg connect della Commissione europea, Roberto Viola, l’ambasciatore Stefano Verrecchia, l’ambasciatore e rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’Unione Europea e capo delegazione di Confindustria presso l’Ue, Matteo Borsani, il cfo di Autogrill, Camillo Rossotto e il presidente del Gruppo di Iniziativa Italiana, Alberto Mazzola.