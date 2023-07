TIM Summer Hits, i cantanti in scaletta nella terza puntata

ROMA – Torna in tv l’appuntamento con la musica dell’estate. Andrà in onda su Rai 2, domenica 9 luglio in prima serata, la terza puntata di TIM Summer Hits, condotta da Andrea Delogu e Nek. Sarà Roma a ospitare per la terza volta il palco dell’evento, dove artisti nazionali e internazionali si alterneranno portando le loro ultime novità discografiche. TIM Summer Hits sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

I CANTANTI DELLA TERZA PUNTATA

Questi i cantanti che saliranno sul palco nella terza puntata di TIM Summer Hits:

Ana Mena

Arisa

Ava

Anna

Capo Plaza

Baby K

Boro

Carl Brave

Coma_Cose

Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Federica Carta

Guè

Levante

Mara Sattei

Marracash

Matteo Romano

Luigi Strangis

Merk & Kremont

Orietta Berti

Piero Pelù

Alborosie

Rhove

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Shade

Sophie And The Giants

Tananai

Tony Effe

Wayne

Wax