Tour a Borgo vecchio e Ballarò per Conte tra applausi e selfie

PALERMO – Abbracci, applausi, strette di mano e numerosi selfie per Giuseppe Conte a Borgo vecchio, uno dei quartieri popolari di Palermo dove questa mattina l’ex premier si è recato in compagnia del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli.



L’accoglienza per ‘l’avvocato del popolo’ è stata calorosa, così come avvenuto ieri a Brancaccio, alla periferia est del capoluogo siciliano. Conte si è soffermato con tanti palermitani residenti nel Borgo, molti dei quali lo hanno ringraziato per il reddito di cittadinanza. Conte si è poi spostato a Ballarò per una passeggiata in uno dei mercati storici di Palermo: anche qui una scena analoga, con il leader M5s accolto dagli applausi degli avventori e dei gestori delle bancarelle. Conte si trova ora a ‘Moltivolti’, ristorante dell’Albergheria simbolo dell’integrazione multiculturale.

