Covid, Germania verso nuovo lockdown: “Breve, ma più severo”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – La situazione attuale in Germania, con i ricoveri in terapia intensiva in aumento, richiederebbe “un lockdown breve, ma più stringente”. Queste sono state le parole di Ulrike Demmer, portavoce della cancelliera Angela Merkel, in conferenza stampa.

Merkel è al lavoro su delle nuove misure restrittive contro la diffusione del Covid-19, rese necessarie da una crescita improvvisa delle terapie intensive “del 5% in un giorno”.

“Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire sotto pressione“, ha concluso la Demmer.