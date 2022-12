Elodie annuncia il suo nuovo disco: “Ok. Respira”

ROMA – Elodie annuncia l’uscita di ‘Ok. Respira’, il nuovo progetto discografico che vedrà la luce il 10 febbraio, nella settimana che la vedrà protagonista al Festival di Sanremo 2023. Ad anticiparlo anticipato l’omonimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da questo venerdì.

UN SINGOLO DANCE

‘Ok. Respira’, pronunciato come un mantra, è un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il singolo ha sonorità dance e un testo che racconta l’importanza di valorizzarsi, celebra la propria indipendenza e l’amore per se stessi.

Scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA che ha prodotto il brano.

Il 2023 sarà per Elodie un anno ricco di progetti che, oltre alla partecipazione a Sanremo e l’uscita del nuovo album, la vedrà protagonista della sua prima docu-serie e del suo primo live al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it