Gli Iron Maiden in Italia: il gruppo live nel 2023

ROMA – C’è anche l’Italia nel “The Future Past Tour” che gli Iron Maiden porteranno in giro per il mondo nel 2023. Il gruppo è l’headliner del ‘The Return Of The Gods‘, festival metal che vedrà nella line-up altri artisti di spicco della scena internazionale che saranno annunciati prossimamente.

La data da segnare in calendario è il 15 luglio quando si esibiranno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. In scaletta bisogna aspettarsi canzoni mai eseguite dal vivo dell’ultimo disco “Senjutsu”, insieme a brani estratti da “Somewhere In Time”, leggendario album del 1986, oltre ai grandi classici.

I biglietti sono disponibili dalle 12 di domani 7 ottobre.

