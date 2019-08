Il weekend libertino di Malena e delle sue ‘Malenite’

Da Maxim Italia, ROMA – Nella suggestiva cornice del famosissimo “Certe Notti Country Village Naturist Club” a Minerbio (BO) si sono riunite tantissime donne provenienti da tutte Italia per quello che è stato un avvenimento unico. E’ la prima volta che un personaggio pubblico come Malena trascorre un intero weekend con le sue fan!

Ma non solo questo ha fatto la “Malena Nazionale”, il suo amore per le Malenite (termine da lei coniato per identificare le sue follower più fedeli), ha permesso loro di vivere con grande tranquillità un’esperienza libertina al femminile nei due giorni di pieno relax passati insieme.

Le Malenite avevano un’area riservata con piscina, così voluta dalla premurosa Malena.

CLICCA QUI PER TUTTE LE FOTO DELL’EVENTO

Tra di loro ci sono ragazze di tutte le età, dai 20 ai 50 anni, chi single, chi sposata e chi già nonna. Chi lavora alla posta, chi fa la parrucchiera oppure l’insegnante, e si sono avvicinate a Malena qualche mese fa, chiedendo consigli tramite il suo profilo Instagram. Oggi fanno parte di un gruppo Telegram, creato sempre da Malena, dove si scambiano idee e consigli a tutto tondo sul mondo femminile e maschile.

Ma sopratutto fanno parte di un movimento destinato a crescere. Uomini, attenti alle Malenite!

Abbiamo chiesto a Malena: come è nata questa idea?

“Erano moltissime le ragazze che mi scrivevano dicendo di volermi conoscere o per chiedermi dei consigli. Per rispondere a tutte ho deciso di creare un gruppo Telegram dove posso comunicare anche con video e messaggi vocali. Il gruppo è formato da sole donne”.

E poi cosa è successo?

“Il gruppo è cresciuto molto negli ultimi mesi, abbiamo già organizzato diverse cene dove abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, ridere e scherzare. E’ nata una vera è propria amicizia e ci divertiamo tantissimo quando siamo insieme. Siamo delle pazze”.

Come nasce l’idea di questo weekend

“Sempre nel gruppo Telegram ho proposto di organizzare un weekend insieme. Hanno accettato con grande entusiasmo e oggi siamo qui”.

Tra le tante Malenite presenti c’è chi ha preferito non rilasciare nessuna intervista, e chi non ha esitato a descrivere il nuovo stato d’animo che vive da quando hanno iniziato a confrontarsi con Malena. Partiamo da Luisa, milanese, baby sitter e amante del Burlesque. Ha 48 anni e 2 figlie di 27 e 30 che dichiara: “grazie alla serietà e femminilità di Malena sono riuscita a vivere la mia sessualità in maniera più aperta, più felice”.

Marika di Coversano in provincia di bari, 39 anni sposata con 2 figli piccoli di 8 e 10 anni: “ho conosciuto Malena tramite una mia amica, ed è stata Malena che si è innamorata di me, della mia simpatia. Mio marito sa che sono con Malena, ma non sa dove sono perché non lo accetterebbe, – e poi aggiunge – purtroppo non tutti hanno la mentalità aperta”.

Daniela di Milano, 34 anni single, nella vita si occupa di soccorso stradale: “ho conosciuto Malena dal parrucchiere e da li è stato amore a prima vista. Mi piace perché è genuina e non se la mena, erotismo e classe sono i suoi tratti distintivi. Per me questa è una prima esperienza, nella vita va provato tutto, io conosco i miei limiti e preferisco fare l’amore di coppia. L’importante è essere felici, siamo donne, il potere è nostro”.

Francesca di Nuoro ha 20 anni e ha finito da pochi anni il liceo scientifico: “sono fidanzata da quasi 3 anni è il mio ragazzo sa che sono qui con Malena. Con lui già in Sardegna frequentiamo spiagge nudiste, da circa un anno abbiamo abbracciato questa filosofia. Non ho problemi a fare niente e ho sperimentato praticamente tutto”.

Il Certe Notti ha ospitato più di 1000 persone e le ragazze hanno avuto modo di conoscersi meglio e divertirsi, tra una partita a beach volley, una sauna e l’immersione totale nel mondo naturista. Nella notte di Sabato, non è mancato, un show molto hot di Malena.

Curato nei minimi particolari dal titolare Alessandro Pavanello e dal suo affiatatissimo team, che lui definisce “famiglia”, il Certe Notti è un oasi felice, a pochi chilometri da Bologna, dove poter staccare la spina e vivere con rispetto la propria sessualità. Il relax è assicurato con 4 piscine idromassaggio, un lago artificiale, e letti matrimoniali sparsi per tutto il giardino, una struttura che in Italia è la massima espressione di questo stile di vita che ha avuto solo nell’ultimo anno una crescita degli iscritti del 200%.

Alex ci ha salutato così: “il Certe Notti è un ottima esperienza per riaccendere la passione di coppia, perché qui c’è una serenità e una spensieratezza unica che tutti gli ospiti sono in grado di trasmetterti.