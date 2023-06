VIDEO | Elisa in concerto sotto il diluvio canta ‘Se piovesse il tuo nome’ e scoppia a ridere

ROMA – Il diluvio non ferma ‘An Intimate Arena – Two nights only’, il concerto di Elisa all’Arena di Verona, con Giorgia e Mahmood.

Tra i molti momenti sul palco, mentre intona ‘Se piovesse il tuo nome’, una delle sue canzoni più iconiche, Elisa, zuppa di pioggia, non riesce a trattenersi e scoppia a ridere.

Su Instagram tutto il suo affetto per i fan: “La pioggia ci ha resi ancora più forti! Grazie per il calore che mi fate sentire in ogni momento e grazie a queste due anime meravigliose che mi hanno accompagnata in una serata che per me rimarrà indimenticabile”.