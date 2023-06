Da ‘Mare fuori’ a ‘Grease’ fino agli Elio e le Storie Tese: ecco la nuova stagione al Teatro Brancaccio

ROMA – ​Si è appena conclusa con 170mila spettatori la stagione del Teatro Brancaccio che tra musical, danza contemporanea, stand up, prosa, concerti, circo contemporaneo e teatro ragazzi, si conferma un punto di riferimento per la scena nazionale. Nato nel 1916 a ridosso del terrapieno dei giardini del Palazzo nobiliare dei Field-Brancaccio come Teatro Morgana, nel 1937 fu inaugurato con il suo nuovo nome, Teatro Brancaccio. Da allora in tantissimi hanno calcato il suo palcoscenico: Totò, Anna Magnani, Aldo Fabrizi Gigi Proietti (che ne ha curato anche la direzione artistica) per non parlare dei concerti rimasti nella storia, come quello di Fabrizio De André, Louis Armstrong e Jimi Hendrix.

LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 DEL TEATRO BRANCACCIO

Dal 2012 a curarne il cartellone è Alessandro Longobardi, il direttore artistico ha annunciato i protagonisti della nuova stagione 2023/2024: “Il Teatro è lo specchio di Alice, una volta attraversato ci si imbatte nel paese delle meraviglie. Desideriamo attrarre il pubblico, in particolare i giovani spettatori, per invitarli a vivere l`esperienza teatrale, per destare in loro emozioni intense, che nascono durante il viaggio fatto di storie, musica, luci, costumi, scene, movimenti, danze, illusioni. Un caleidoscopio da scoprire a ogni apertura di sipario”.

Arturo Brachetti e Diano Del Bufalo in Cabaret

Con le irresistibili atmosfere `jazz` degli anni Trenta sarà `Cabaret il musical` ad inaugurare il cartellone di spettacoli 2023/2024. Diretto da Arturo Brachetti e Luciano Cannito andrà in scena dal 17 ottobre al 12 novembre con lo stesso Brachetti e Diana Del Bufalo sul palco: “Sarà colorato e divertente- ha detto in sala il regista e trasformista- con chicche inedite non solo per l`Italia ma anche per il mondo”. In programma a maggio 2024, sempre con la regia di Luciano Cannito, `Saranno Famosi`: “Stiamo vivendo la febbre delle serie tv- ha detto in conferenza stampa direttore del musical- Saranno Famosi è stato un punto di riferimento importantissimo nella vita delle persone, ha creato dipendenza. Questo è un musical corale, creare il cast infatti non è così facile” ma tra i protagonisti sono già confermati i nomi di Lorenza Mario e Garrison Rochelle.

Chiara Noschese curerà la regia `Sister Act` (dal 14 novembre 2023) e `Chicago` (dal 29 novembre). A Natale e per tutte le feste tornerà a grande richiesta `Rapunzel il musical` con Lorella Cuccarini: “È uno spettacolo tutto italiano e per famiglie- ha spiegato la ballerina, cantante e attrice durante conferenza- sono felicissima di essere di nuovo qui dopo il successo dello scorso anno”.

Rapunzel con Lorella Cuccarini

Dall`11 al 14 gennaio va in scena lo spettacolo dedicato al re del rock`n`roll: `Elvis the musical`. Scritto e diretto da Maurizio Colombi, il regista ha raccontato come Joe Ontario, nel ruolo di Presley, sia stato per lui una vera rivelazione. Il grande successo de `La Divina Commedia opera musical` è in cartellone dal 13 febbraio, un ritorno che conferma la direzione di Andrea Ortis ma annuncia un cast nuovo e scenografie ancora più immersive.

IN CARTELLONE ANCHE ‘MARE FUORI’ DIRETTO DA ALESSANDRO SIANI

Attesissimo, con il debutto previsto il 27 febbraio, `Mare Fuori` diretto da Alessandro Siani. Lo spettacolo che prende vita dalla serie tv ne mantiene i temi fondamentali, mettendo al centro i giovani: “Napoli- ha spiegato Siani- è il giusto compresso tra gioia e dolore. Dietro le ombre per fortuna ci può essere anche la luce. Si parte da una difficoltà e alla fine i ragazzi riescono a trovare una strada. Cercheremo di fare una cosa bella in punta di piedi, trasmettendo messaggi importanti a teatro e raccontando un pezzo di vita reale”. Testimoni del passaggio tra la serie e lo spettacolo: Antonio Orefice e Salahudin Tijani Imrana. Ancora Alessandro Siani sarà al Brancaccio con Extralibertà, un one man show su temi di attualità per divertire e far riflettere con la comicità.

Un classico del musical come `Grease` sarà in scena dal 3 aprile con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone. Altro ritorno previsto nella seconda metà di aprile è il musical Vlad Dracula, scritto e diretto da Dario Avecone. Tra monologhi e voci di grandi mattatori ecco il 19 dicembre Simone Cristicchi che, con `Franciscus, il folle che parlava agli uccelli`, celebrerà gli 800 anni di San Francesco. Con `Samusà` dal 31 gennaio torna Virginia Raffaele. Diretta da Federico Tiezzi l`artista racconta il mondo fantastico del luna park in cui è cresciuta.

Virginia Raffaele foto © Masiar Pasquali

Ancora tra i comici in cartellone Andrea Pucci, Pio e Amedeo, Carta Bianca, Filippo Giardina e Dario Cassini. Per la stand up comedy presenti invece Emiliano Luccisano e Angelo Duro. È una prima volta invece quella di Stefano De Martino al Brancaccio che, dal 14 al 17 marzo, sarà sul palco con `In meglio stasera`, uno spettacolo live tra ballo, canto e intrattenimento. In scena poi anche Edoardo Leo con `Ti racconto una storia, letture semiserie e tragicomiche` e Paolo Borzacchiello con `Forse sei (già) felice e non lo sai`.

I CONCERTI

La musica al Teatro Brancaccio suonerà con il grande ritorno degli `Elio e le storie tese` in `Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo` (il 12 e 13 ottobre), con l`anniversario della PFM che canta De André (il 14 ottobre) e poi con Mario Biondi il 5 dicembre. Nel 2024 Pupo in concerto il 4 marzo e Loredana Berté l`11 marzo.

IL TEATRO BRANCACCIO E LA FORMAZIONE

Tra le attività del teatro continua l`attività di formazione rivolta ai giovani: la BMA – Brancaccio Musical Academy diretta da Lorenzo Gioielli e Piero di Blasio con la gestione di Rossella Marchi e il Brancaccio Danza, diretto da Alessia Gatta e Alessandro Rende con l`organizzazione di Laura Tili.