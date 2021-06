Tennis, Federer si ritira dal Roland Garros e Berrettini passa ai quarti

ROMA – Roger Federer si ritira dal Roland Garros e lascia via libera ai quarti a Matteo Berrettini. “Dopo averne discusso con la mia squadra- ha scritto Federer sul profilo Twitter- ho deciso che ho bisogno di ritirarmi dal Roland Garros oggi. Dopo due interventi al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante che io ascolti il mio corpo e che mi assicuri di non spingere troppo velocemente sulla strada del recupero. Sono elettrizzato di aver giocato tre match. Non c’è sensazione più bella che essere tornato in campo“.