Brutta sorpresa al cimitero, centinaia di salme spostate senza avvisare i parenti, ira Lega

Secondo l’esponente del Carroccio, sono “centinaia le salme riesumate senza avvisare i parenti“. Dunque, pur riconoscendo che “le operazioni di ripristino e le opere di manutenzione” sono necessarie, Casalini ritiene “sconcertante che non si sia pensato di avvisare i parenti dei defunti che, oltre ad essere chiamati per la riscossione delle quote, vengono lasciati sempre all’oscuro di tutto il resto”. Per questo il segretario della Lega di Imola chiede di sapere “chi ha preso la decisione di spostare le salme senza avvisare i parenti”, dunque se “il colpevole è il Comune o il gestore”, perché, conclude, “il rispetto e la delicatezza in alcuni casi, imporrebbero una piena e condivisa gestione di eventi eccezionali insieme ai parenti e ai cari dei defunti”.