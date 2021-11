Giorgia Meloni porta Roberto Saviano a processo per diffamazione

ROMA – Roberto Saviano è stato rinviato a giudizio per diffamazione dal gup del Tribunale di Roma. Lo scrittore era stato querelato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel corso della puntata del 7 dicembre 2020 di ‘Piazzapulita’ in onda su La7, Saviano, parlando della questione migranti, aveva detto: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: ‘Taxi del mare’, ‘crociere’… Mi viene solo da dire: bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto?“.

La prima udienza del processo contro l’autore di Gomorra è stata fissata per il 15 novembre 2022. Saviano era presente in aula, quando il gup ha deciso per il rinvio a giudizio. E adesso dovrà quindi affrontare un processo per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni, con la quale negli ultimi anni ci sono stati reciprochi attacchi a distanza, soprattutto sul tema dell’accoglienza.