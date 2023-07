Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare l’8 e il 9 luglio

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo alcuni appuntamenti per un lungo weekend di festa. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE L’8 LUGLIO

FUORI POSTO. Festival di teatri al limite a Villa Carpegna

La manifestazione Fuori Posto, a cura dell’Associazione Culturale Fuori Contesto, organizza ogni pomeriggio alle ore 17.00 diversi laboratori e spettacoli per bambini dai 3 agli 11 anni, tutti a partecipazione gratuita. L’8 luglio alle ore 11.00 via al laboratorio multi-sensoriale di arte e movimento per genitori e figli in età da nido e materna ‘Danziamo i colori della Natura’ a cura di Eleonora Tregambe. Alle 17.30 invece ‘Spazio aria fresca’, laboratorio di letture ad alta voce per bambini di 3-11 anni a cura della libreria Quante storie.

INGRESSO GRATUITO. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]

Villa Carpegna è in Piazza di Villa Carpegna

Ore 19.00 ‘S.P.Q.R. LE ORGINI’ NELLA SALA PICCOLA DEL TEATRO TOR BELLA MONACA

Nell’ambito del Teatro Ragazzi, nella sala piccolo del Teatro Tor Bella Monaca, il Teatro Le Maschere porta in scena S.P.Q.R. Le origini: una rilettura della fondazione di Roma, dal testo di Gigi Pala e la regia di Gabriella Praticò, con Simona Vitale, Francesco Stella e Massimo Balza Genco. Quello che ci hanno raccontato sulle origini di Roma appartiene più al mito che alla storia, più alla leggenda che alla realtà. Ma che cos’era veramente Roma all’inizio della sua storia? Attraverso una narrazione teatrale ricca di canzoni, divertenti ricostruzioni e avvincenti situazioni, i piccoli spettatori scopriranno un’altra verità sull’ascesa del mitico Romolo, giovane pastore scapestrato, che pensava più a divertirsi con gli amici che a badare alle sue pecore, almeno fino a quel fatidico 21 aprile 753.

COSTO: Biglietti a partire da 7,69 euro online su vivaticket

Il Teatro Tor Bella Monaca è in via Bruno Cirino angolo via Duilio Cambellotti

ECCO COSA FARE L’8 e IL 9 LUGLIO

Dalle ore 18.00 ROMA BUSKERS FESTIVAL AL PORTO TURISTICO DI ROMA

Fino al 9 luglio Ostia torna a riempirsi di emozioni ed energia con il Roma Buskers Festival. Il Porto Turistico di Roma diventerà uno spettacolare palco che accoglierà artisti da tutto il mondo: acrobati, giocolieri, musicisti, professionisti delle discipline dello spettacolo di strada. L’accesso alla zona sarà gratuito e, come nella grande tradizione dei buskers, con offerta libera ‘a cappello’. Gli spettatori rimarranno in bilico tra sogno e realtà dalle 18.00 alle 23.30. Non solo artisti di strada ma anche street food, hippie market e laboratori dedicati ai più piccoli.

INGRESSO GRATUITO

Porto Turistico di Roma Lungomare Duca degli Abruzzi, 84

Ore 19.30 ‘CIRCOinfest’ VIAGGIO ORGANIZZATO PLUS A VILLA TORLONIA

Continuano gli appuntamenti con l’inedito festival di circo contemporaneo prodotto dal Teatro di Roma nel parco di Villa Torlonia. Il palcoscenico all’aperto di ‘CIRCOinfest’ (presso il Campo dei tornei) accoglie opere multidisciplinari tra musica, danza, teatro, acrobazia, effetti speciali e originalità coreografica, nutrendosi anche di inserti creativi proposti (ad ingresso gratuito) dal Teatro dell’Opera e dal Municipio Roma II. In programma questo weekend lo spettacolo ‘Viaggio organizzato plus’ della compagnia Manicomics. In scena si raccontano le clownesche disavventure on the road di tre vacanzieri che incontrano strani animali e tutti i luoghi comuni del viaggio, mescolando quotidianità a eventi straordinari.

COSTO: Intero 11,03 euro, bambini 7,72 euro online. La biglietteria è aperta 2 ore prima dell’inizio della replica. CIRCOinfest accoglie anche bambini e famiglie che aderiscono al primo progetto di welfare culturale‘Sciroppo di Teatro’, una vera e propria ‘prescrizione medica’ degli spettacoli del Festival rivolta ai ragazzi e genitori della città di Roma da parte dei pediatri, per incoraggiare la partecipazione e l’accessibilità di un pubblico svantaggiato all’offerta teatrale (con tariffe agevolate a 3€).

Villa Torlonia è in Via Lazzaro Spallanzani 1/a

LA SPLASH ZONE DEL LUNEUR PARK

Nella ‘Splash zone’ del Luneur Park sono garantiti 2500mq di fresco divertimento, con 6 irresistibili acquascivoli che tra onde, spirali e curve regaleranno tanto divertimento a bambini e bambine di ogni età. Con apertura alle 10.00 e chiusura alle 17.00 la grande piscina del parco offre tante sorprese all’insegna dell’intrattenimento, tra queste, ogni giorno alle 15.30 è in programma lo Schiuma Party. Il regolamento e le informazioni per prenotare ingressi, ombrelloni e sdraio è sul sito del Luneur Park. È possibile anche acquistare biglietti con accesso illimitato alle giostre del Giardino delle Meraviglie.

L’area resterà aperta fino al 3 settembre.

COSTO: Biglietto settimanale 13,50 euro, weekend e festivi 15,00 euro

Il Luneur Park è in via delle Tre Fontane 100-114